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AGENDA · La Porte du Der

Rouge écharpe, Salle de la Halle au Blé, La Porte du Der

jeudi 10 décembre 2026 · Salle de la Halle au Blé · La Porte du Der

Rouge écharpe, Salle de la Halle au Blé, La Porte du Der

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Salle de la Halle au Blé
Adresse
Montier en Der
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne

Rouge écharpe Jeudi 10 décembre, 17h00 Salle de la Halle au Blé Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T17:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:45:00+01:00
Fin : 2026-12-10T17:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:45:00+01:00

Spectacle de conte et musique mécanique.
Public familial à partir de trois ans.

Salle de la Halle au Blé Montier en Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est
Florence Férin

Marion Labéjof

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