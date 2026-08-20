Rouge écharpe, Salle de la Halle au Blé, La Porte du Der

jeudi 10 décembre 2026 · Salle de la Halle au Blé · La Porte du Der

AGENDA · La Porte du Der

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Informations pratiques

Rouge écharpe Jeudi 10 décembre, 17h00 Salle de la Halle au Blé Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T17:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:45:00+01:00

Fin : 2026-12-10T17:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:45:00+01:00

Spectacle de conte et musique mécanique.

Public familial à partir de trois ans.

Salle de la Halle au Blé Montier en Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est

Florence Férin

Marion Labéjof