Rouher Quartier d’été | La carte aux trésors de Creil Esplanade de la Fraternité Creil mercredi 15 juillet 2026.

Creil

Rouher Quartier d’été | La carte aux trésors de Creil

Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet de 10h à 17h, partez à l’aventure à travers un jeu de piste inspiré de l’émission La Carte au Trésor ! Venez découvrir Creil autrement à travers des énigmes, des défis ludiques ainsi que des histoires locales. Gratuit, ouvert à tous. Kit de jeu à récupérer au Centre G.Brassens

Mise en valeur de l’histoire locale et régionale.

Mercredi 15 juillet, la ville de Creil vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle à la découverte de ses trésors cachés, de son histoire et de ses légendes… Êtes-vous prêts à relever les défis ?

– De 10h à 17h, partez à l’aventure à travers un jeu de piste inspiré de l’émission La Carte au Trésor ! Venez découvrir Creil autrement à travers des énigmes, des défis ludiques ainsi que des histoires locales. Explorez la ville et tentez de résoudre les mystères du patrimoine creillois.

Kit de jeu à récupérer au Centre Georges Brassens.

– de 11h à 17h: En parallèle du jeu de piste, un Petit Creil prendra vie au coeur du quartier à travers des animations pour petits et grands!

Gratuit, ouvert à tous.

Renseignements au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com .

Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com

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English :

Wednesday, July 15, from 10 a.m. to 5 p.m., set off on an adventure with a scavenger hunt inspired by the TV show La Carte au Trésor ! Come discover Creil in a whole new way through puzzles, fun challenges, and local stories. Free and open to everyone. Pick up your game kit at the G. Brassens Center.

L’événement Rouher Quartier d’été | La carte aux trésors de Creil Creil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise