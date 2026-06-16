Rouher Quartier d’été | Journée de la Paix Esplanade de la Fraternité Creil samedi 19 septembre 2026.

Creil

Rouher Quartier d’été | Journée de la Paix

Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre, toute la journée, le Centre Georges Brassens propose des animations et ateliers pour célébrer la Journée de la Paix. Gratuit, ouvert à tous.

Samedi 19 septembre, toute la journée, le Centre Georges Brassens propose des animations et ateliers pour célébrer la Journée de la Paix Echanges et débats autour de la paix, animations, jeux, expositions, lecture de poèmes, concert du groupe Obroni French Folk et spectacle avec le Fer à coudre.

La journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre est un moment dédié à la promotion de la paix à travers le monde. Intaurée par les Nations Unies en 1981, cette journée rapelle l’importance de la paix et invite les individus, les communautés et les nations à réfléchir sur les moyens de construire un monde plus harmonieux.

Gratuit, ouvert à tous.

Renseignements au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com .

Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, September 19, the Georges Brassens Center will be hosting activities and workshops all day long to celebrate Peace Day. Free and open to everyone.

L’événement Rouher Quartier d’été | Journée de la Paix Creil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise