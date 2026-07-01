Les Creillois du XIXe siècle à travers l’objectif, Creil, Creil

Informations pratiques

Les Creillois du XIXe siècle à travers l’objectif 3 mai – 27 septembre 2027 Creil Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-03T00:00:00+02:00 – 2027-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2027-09-27T00:00:00+02:00 – 2027-09-27T23:59:00+02:00

Puisées dans les fonds des archives municipales et du musée de Creil, ces photographies — daguerréotypes, portraits cartes-de-visite, clichés d’ateliers ambulants ou de photographes locaux — sortent aujourd’hui des boîtes d’archives et des vitrines pour rejoindre la lumière du jour, accrochées aux façades, aux grilles, aux murs de la ville qu’elles ont connue autrement.

L’exposition investit l’espace public dans une démarche de mémoire vivante et partagée. Elle restitue à la cité ses habitants oubliés.

Creil Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295000 https://www.creil.fr/ Avec plus de 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil s’affirme comme la première ville moyenne, au nord de Paris. Elle est dotée de tous les équipements sociaux, sportifs, administratifs, culturels et de santé qui permettent à ses habitants de trouver, à proximité, l’ensemble des services utiles.

Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière l’Oise. Cette situation géographique permet à ses habitants de profiter d’un environnement naturel dense, et d’un grand nombre d’espaces verts. Creil est aussi une ville ouverte et accessible desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche de 2 aéroports (Roissy-Charles de Gaulle et Beauvais-Tillé). Sa gare, attirant près de 20.000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord par le train et le RER D en 25 minutes.

Puisées dans les fonds des archives municipales et du musée de Creil, ces photographies — daguerréotypes, portraits cartes-de-visite, clichés d’ateliers ambulants ou de photographes locaux — sortent …

©Ville de Creil, Archives municipales