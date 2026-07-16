Instantanés privés – Portraits et photographies de famille par les photographes de Creil, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Instantanés privés – Portraits et photographies de famille par les photographes de Creil 15 mai – 26 septembre 2027 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-15T14:00:00+02:00 – 2027-05-15T17:00:00+02:00

Fin : 2027-09-26T08:00:00+02:00 – 2027-09-26T08:30:00+02:00

L’exposition Instantanés privés rassemble pour la première fois un ensemble exceptionnel de photographies de portraits et de scènes familiales réalisées par des photographes creillois. Forte d’un fonds privé exceptionnel, celui de la famille Gallé, et d’un important fonds photographique conservé aux archives municipales, la direction des collections patrimoniales vous propose une exposition inédite.

Seront ainsi mis en lumière des professionnels tels qu’Émile Navellier (1860-1909), Émile Perrot (1851-1921) et Robert Galas, mais également des amateurs dont le travail constitue un témoignage précieux, comme Auguste Gallé (1870-1929) et Maurice Gallé (1895-1916).

Musée Gallé-Juillet Place François Mitterrand 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 03 44 29 51 50 https://museegallejuillet.fr/ Le musée Gallé-Juillet, installé sur les vestiges de l’ancien château de Creil, rassemble deux maisons complémentaires : la maison Gallé-Juillet et la maison de la faïence, ainsi qu’une collection de 15 000 œuvres et objets de toute sorte (arts décoratifs, beaux-arts et ethnologie). La maison Gallé-Juillet et la maison de la faïence sont des maisons anciennes à étages non pourvues d’ascenseur. Des stations assises sont disponibles dans le parcours de visite de la maison de la faïence uniquement.

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les salles du musée.

Par la route

Parking gratuit à proximité. Disque bleu de 2h.

Le musée se trouve dans la cour de la mairie de Creil. Pour nous trouver, entrez destination « mairie de Creil, allée du musée » dans votre GPS.

Paris : 62 km – 50 minutes

Lille : 203 km – 2h20

Beauvais : 44 km – 30 minutes

Amiens : 99 km – 1h15

En train

10 minutes à pied de la gare

Paris-Creil : 35 minutes

Accessibilité en train TER Hauts-de-France : https://www.sncf.com/fr

L’exposition **Instantanés privés** rassemble pour la première fois un ensemble exceptionnel de photographies de portraits et de scènes familiales réalisées par des photographes creillois. Forte d’un…

©Ville de Creil, musée Gallé-Juillet