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Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique, Musée Gallé-Juillet, Creil

samedi 19 septembre 2026 · Musée Gallé-Juillet · Creil

Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Gallé-Juillet
Adresse
Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France
Ville
60100 Creil
Département
Oise

Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique 19 et 20 septembre Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les collections de céramique présentes dans la maison de la faïence et plongez-vous dans l’univers des manufactures de Creil, et de Creil et Montereau, grâce à une toute nouvelle muséographie et à l’ouverture d’une salle ludique.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.
Venez découvrir les collections de céramique présentes dans la maison de la faïence et plongez-vous dans l’univers des manufactures de Creil, et de Creil et Montereau, grâce à une toute nouvelle et à…

© Anne-Sophie Flament

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