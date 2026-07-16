Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique 19 et 20 septembre Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les collections de céramique présentes dans la maison de la faïence et plongez-vous dans l’univers des manufactures de Creil, et de Creil et Montereau, grâce à une toute nouvelle muséographie et à l’ouverture d’une salle ludique.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

Venez découvrir les collections de céramique présentes dans la maison de la faïence et plongez-vous dans l’univers des manufactures de Creil, et de Creil et Montereau, grâce à une toute nouvelle et à…

© Anne-Sophie Flament