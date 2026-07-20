Colloque | La faïence fine de Creil art, artisanat et industrie état des recherches Creil

Informations pratiques

Creil

Colloque | La faïence fine de Creil art, artisanat et industrie état des recherches

13 Allée de la Faïencerie Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Le colloque Faïence fine artisanat, art et industrie état des recherches , organisé par l’Association pour l’Étude de la Céramique en partenariat avec le musée Gallé-Juillet de Creil, réunit un ensemble de conférences consacrées à la faïence fine et à ses multiples dimensions historiques et techniques.

Les principaux centres de production et leurs évolutions en France comme en Europe (Faenza, Suisse, Angleterre) seront abordés afin de mettre en lumière la richesse et la diversité de la faïence fine du 18e au 20e siècle.

Samedi 21 novembre de 10h à 18h et le dimanche 22 novembre de 9h à 17h.

Lieu IUT de Creil_ 13, allée de la Faïencerie 60100 CREIL

Tout public Gratuit Réservation conseillée au 03 44 29 50 51 ou à l’adresse email: musee@mairie-creil.fr

Allez-y en transport en commun Gare SNCF/RER de Creil et Gare routière à 15 min à pied ou par les bus de l’agglomération AXO lignes A,B,C arrêt 8 mai ou Michelet à 4 min à pied

Le colloque Faïence fine artisanat, art et industrie état des recherches , organisé par l’Association pour l’Étude de la Céramique en partenariat avec le musée Gallé-Juillet de Creil, réunit un ensemble de conférences consacrées à la faïence fine et à ses multiples dimensions historiques et techniques.

Les principaux centres de production et leurs évolutions en France comme en Europe (Faenza, Suisse, Angleterre) seront abordés afin de mettre en lumière la richesse et la diversité de la faïence fine du 18e au 20e siècle.

Samedi 21 novembre de 10h à 18h et le dimanche 22 novembre de 9h à 17h.

Lieu IUT de Creil_ 13, allée de la Faïencerie 60100 CREIL

Tout public Gratuit Réservation conseillée au 03 44 29 50 51 ou à l’adresse email: musee@mairie-creil.fr

Allez-y en transport en commun Gare SNCF/RER de Creil et Gare routière à 15 min à pied ou par les bus de l’agglomération AXO lignes A,B,C arrêt 8 mai ou Michelet à 4 min à pied .

13 Allée de la Faïencerie Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

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English :

The symposium “Fine Fa%AB: Craft, Art, and Industry? A State of the Research,” organized by the Association for the Study of Ceramics in partnership with the Gall%E9-Juillet Museum in Creil, brings together a series of lectures devoted to fine faience and its many historical and technical dimensions.

The major production centers and their evolution in France and Europe (Faenza, Switzerland, England) will be discussed to highlight the richness and diversity of fine faience from the 18th to the 20th century.

Saturday, November 21, from 10 a.m. to 6 p.m., and Sunday, November 22, from 9 a.m. to 5 p.m.

Location: IUT de Creil, 13, allée de la Fencerie, 60100 CREIL

Open to the public. Free admission—reservations recommended at 03 44 29 50 51 or via email at musee@mairie-creil.fr

Take public transportation: Creil SNCF/RER train station and bus station—a 15-minute walk away—or take AXO metropolitan buses (lines A, B, C) to the “8 mai” or “Michelet” stops 4-minute walk

L’événement Colloque | La faïence fine de Creil art, artisanat et industrie état des recherches Creil a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise