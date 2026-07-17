Visite guidée du musée Gallé-Juillet, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Visite guidée du musée Gallé-Juillet 19 et 20 septembre Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez-vous dans l’univers de la Belle Époque grâce à une visite guidée qui vous permettra de découvrir les différents espaces de la maison bourgeoise de la famille Gallé-Juillet ainsi que leurs collections personnelles.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

Plongez-vous dans l’univers de la Belle Époque grâce à une visite guidée qui vous permettra de découvrir les différents espaces de la maison bourgeoise de la famille Gallé-Juillet ainsi que leurs…

© V.DELDICQUE