Visite guidée du musée Gallé-Juillet, Musée Gallé-Juillet, Creil
samedi 19 septembre 2026 · Musée Gallé-Juillet · Creil
Informations pratiques
Visite guidée du musée Gallé-Juillet 19 et 20 septembre Musée Gallé-Juillet Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez-vous dans l’univers de la Belle Époque grâce à une visite guidée qui vous permettra de découvrir les différents espaces de la maison bourgeoise de la famille Gallé-Juillet ainsi que leurs collections personnelles.
Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.
Plongez-vous dans l’univers de la Belle Époque grâce à une visite guidée qui vous permettra de découvrir les différents espaces de la maison bourgeoise de la famille Gallé-Juillet ainsi que leurs…
© V.DELDICQUE
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