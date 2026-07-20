Informations pratiques

Creil

Festival Mosaïque 2026

Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-24

Du 24 au 27 septembre. Pour cette 7e édition de Mosaïque, nous vous invi­tons à ouvrir grand les yeux, tendre l’oreille… et surtout à vous lais­ser surprendre. Car ici, les spec­tacles surgissent là où on ne les attend pas!

Gratuit, ouvert à tous. Programme complet sur www.faiencerie-theatre.com

Pour cette 7e édition de Mosaïque, nous vous invi­tons à ouvrir grand les yeux, tendre l’oreille… et surtout à vous lais­ser surprendre. Car ici, les spec­tacles surgissent là où on ne les attend pas!

Pendant 4 jours, nos 11 villes vibre­ront à l’unis­son autour de 10 spec­tacles gratuits et 19 repré­sen­ta­tions. Il suffit d’être curieux, de fran­chir le pas…

Vous croi­se­rez une marion­nette géante, des acro­bates qui défient les lois de la gravité, des oiseaux qui vous invitent à danser, des musi­ciens qui perdent joyeu­se­ment le contrôle, des person­nages qui vous racontent leurs récits, une petite histoire de révo­lu­tion… Bref, de quoi rire, s’émer­veiller, réflé­chir, vibrer et regar­der le monde autre­ment.

Du 24 au 27 septembre.

Gratuit, ouvert à tous. Programme complet sur www.faiencerie-theatre.com .

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

September 24–27. For this 7th edition of Mosa%EFque, we invite you to open your eyes wide, listen closely… and above all, let yourself be surprised. Because here, performances pop up where you least expect them!

Free and open to everyone. Full program at www.faiencerie-theatre.com

L’événement Festival Mosaïque 2026 Creil a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise