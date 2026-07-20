Festival Mosaïque 2026 Creil
jeudi 24 septembre 2026 · Creil
Informations pratiques
Creil
Festival Mosaïque 2026
Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-24
Du 24 au 27 septembre. Pour cette 7e édition de Mosaïque, nous vous invitons à ouvrir grand les yeux, tendre l’oreille… et surtout à vous laisser surprendre. Car ici, les spectacles surgissent là où on ne les attend pas!
Gratuit, ouvert à tous. Programme complet sur www.faiencerie-theatre.com
Pour cette 7e édition de Mosaïque, nous vous invitons à ouvrir grand les yeux, tendre l’oreille… et surtout à vous laisser surprendre. Car ici, les spectacles surgissent là où on ne les attend pas!
Pendant 4 jours, nos 11 villes vibreront à l’unisson autour de 10 spectacles gratuits et 19 représentations. Il suffit d’être curieux, de franchir le pas…
Vous croiserez une marionnette géante, des acrobates qui défient les lois de la gravité, des oiseaux qui vous invitent à danser, des musiciens qui perdent joyeusement le contrôle, des personnages qui vous racontent leurs récits, une petite histoire de révolution… Bref, de quoi rire, s’émerveiller, réfléchir, vibrer et regarder le monde autrement.
Du 24 au 27 septembre.
Gratuit, ouvert à tous. Programme complet sur www.faiencerie-theatre.com .
Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
September 24–27. For this 7th edition of Mosa%EFque, we invite you to open your eyes wide, listen closely… and above all, let yourself be surprised. Because here, performances pop up where you least expect them!
Free and open to everyone. Full program at www.faiencerie-theatre.com
L’événement Festival Mosaïque 2026 Creil a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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