Roula3 Revival 2026 BMX Troyes

Roula3 Revival 2026 BMX Troyes vendredi 1 mai 2026.

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

2026-05-01

Édition spéciale anniversaire 20 ans de l’événement

Au programme
>> 1er mai Bowl de Troyes
Grosse jam ouverte à tous viens rider, montrer ton style et tenter de repartir avec cash & lots.

>> 2 & 3 mai Complexe indoor Henri-Terre
Jams street, dirt & airbag
Contest park indoor
Animations tout le week-end graff, tombola, restauration & buvette*
> Soirée spéciale 20 ans du R3
> Prize money & lots à gagner

Entrée gratuite
Événement ouvert à tous riders, familles et passionnés

Programme détaillé, horaires et riders invités à venir progressivement.
Partenariat bénévolat infos roula3@brst.info

Viens rider, partager et faire revivre l’esprit BMX.

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Bowl de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est   roula3@brst.info

