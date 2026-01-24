Roula3 Revival 2026 BMX Troyes
Roula3 Revival 2026 BMX Troyes vendredi 1 mai 2026.
Roula3 Revival 2026 BMX
Bowl de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Édition spéciale anniversaire 20 ans de l’événement
Au programme
>> 1er mai Bowl de Troyes
Grosse jam ouverte à tous viens rider, montrer ton style et tenter de repartir avec cash & lots.
>> 2 & 3 mai Complexe indoor Henri-Terre
Jams street, dirt & airbag
Contest park indoor
Animations tout le week-end graff, tombola, restauration & buvette*
> Soirée spéciale 20 ans du R3
> Prize money & lots à gagner
Entrée gratuite
Événement ouvert à tous riders, familles et passionnés
Programme détaillé, horaires et riders invités à venir progressivement.
Partenariat bénévolat infos roula3@brst.info
Viens rider, partager et faire revivre l’esprit BMX.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Bowl de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est roula3@brst.info
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Roula3 Revival 2026 BMX Troyes a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne