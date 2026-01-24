Roula3 Revival 2026 BMX

Bowl de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Édition spéciale anniversaire 20 ans de l’événement



Au programme

>> 1er mai Bowl de Troyes

Grosse jam ouverte à tous viens rider, montrer ton style et tenter de repartir avec cash & lots.



>> 2 & 3 mai Complexe indoor Henri-Terre

Jams street, dirt & airbag

Contest park indoor

Animations tout le week-end graff, tombola, restauration & buvette*

> Soirée spéciale 20 ans du R3

> Prize money & lots à gagner



Entrée gratuite

Événement ouvert à tous riders, familles et passionnés



Programme détaillé, horaires et riders invités à venir progressivement.

Partenariat bénévolat infos roula3@brst.info



Viens rider, partager et faire revivre l’esprit BMX.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Bowl de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est roula3@brst.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Roula3 Revival 2026 BMX Troyes a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne