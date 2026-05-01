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ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert

ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert mardi 19 mai 2026.

Ville : 44850 Saint-Mars-du-Désert

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Mars-du-Désert

ROULE MA POULE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :
2026-05-19

3ème édition de la fête dse mobilités
Rejoignez nous pour un après-midi de convivialité et d’aventures autour des mobilités dans le bourg de Saint-Mars.   .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

3rd edition of the fête dse mobilités

L’événement ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-04-30 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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