Saint-Mars-du-Désert

ROULE MA POULE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :

2026-05-19

3ème édition de la fête dse mobilités

Rejoignez nous pour un après-midi de convivialité et d’aventures autour des mobilités dans le bourg de Saint-Mars. .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

3rd edition of the fête dse mobilités

L’événement ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-04-30 par Point d’accueil Sucé sur Erdre