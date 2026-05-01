ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert
ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert mardi 19 mai 2026.
Saint-Mars-du-Désert
ROULE MA POULE
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19 21:00:00
Date(s) :
2026-05-19
3ème édition de la fête dse mobilités
Rejoignez nous pour un après-midi de convivialité et d’aventures autour des mobilités dans le bourg de Saint-Mars. .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
3rd edition of the fête dse mobilités
L’événement ROULE MA POULE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-04-30 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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