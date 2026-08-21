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AGENDA · Saint-Dizier

Roule ta Caisse à Savon #2 Saint-Dizier

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Roule ta Caisse à Savon #2

Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Dimanche 20 septembre 2026, préparez-vous à voir dévaler les bolides les plus inventifs sur l’avenue du Président Kennedy.

Envie de prendre le départ ? Constituez une équipe de trois personnes, imaginez votre propre caisse sans moteur et inscrivez-vous auprès du Centre socioculturel.

La participation est ouverte à partir de 10 ans.

Au programme essais, course chronométrée, animations toute la journée, restauration sur place et remise des prix à 18 h.

Dimanche 20 septembre
De 10 h à 18 h
Avenue du Président Kennedy, Saint-Dizier

Renseignements et inscriptions
03 25 07 79 88
csc.saint-dizier.fr

À vos outils… et rendez-vous sur la ligne de départ !   .

Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 79 88 

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English :

L’événement Roule ta Caisse à Savon #2 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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