Roule ta Caisse à Savon #2 Saint-Dizier
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Roule ta Caisse à Savon #2
Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Dimanche 20 septembre 2026, préparez-vous à voir dévaler les bolides les plus inventifs sur l’avenue du Président Kennedy.
Envie de prendre le départ ? Constituez une équipe de trois personnes, imaginez votre propre caisse sans moteur et inscrivez-vous auprès du Centre socioculturel.
La participation est ouverte à partir de 10 ans.
Au programme essais, course chronométrée, animations toute la journée, restauration sur place et remise des prix à 18 h.
Dimanche 20 septembre
De 10 h à 18 h
Avenue du Président Kennedy, Saint-Dizier
Renseignements et inscriptions
03 25 07 79 88
csc.saint-dizier.fr
À vos outils… et rendez-vous sur la ligne de départ ! .
Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 79 88
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English :
L’événement Roule ta Caisse à Savon #2 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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