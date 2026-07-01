Informations pratiques

Soorts-Hossegor

Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-01

Royal Barrique 2026, la compétition de tubes revient à Hossegor !

La waiting period du Royal Barrique, la compétition de tubes organisée dans le sud des Landes depuis 2007, est sur le point de commencer !

Elle s’étendra sur tout le mois d’Octobre, avec son format de 3 heures continues qui pourra être lancé à tout moment, en semaine comme le week-end.

Petit rappel du concept de la compétition

Le spot est choisi à la dernière minute.

Les surfeurs sont prévenus par SMS.

3 heures de tubes capturés sous 6 angles de caméras.

Remise des prix quelques jours plus tard pour couronner le vainqueur. .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre

Royal Barrique 2026, the tube competition returns to Hossegor!

L’événement Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Hossegor