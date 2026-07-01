Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre Soorts-Hossegor
jeudi 1 octobre 2026 · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-01
Royal Barrique 2026, la compétition de tubes revient à Hossegor !
La waiting period du Royal Barrique, la compétition de tubes organisée dans le sud des Landes depuis 2007, est sur le point de commencer !
Elle s’étendra sur tout le mois d’Octobre, avec son format de 3 heures continues qui pourra être lancé à tout moment, en semaine comme le week-end.
Petit rappel du concept de la compétition
Le spot est choisi à la dernière minute.
Les surfeurs sont prévenus par SMS.
3 heures de tubes capturés sous 6 angles de caméras.
Remise des prix quelques jours plus tard pour couronner le vainqueur. .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre
Royal Barrique 2026, the tube competition returns to Hossegor!
L’événement Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Hossegor
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