UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soorts-Hossegor

Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre Soorts-Hossegor

jeudi 1 octobre 2026 · Soorts-Hossegor

Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Ville
40150 Soorts-Hossegor
Département
Landes
Tarif

Soorts-Hossegor

Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-01

Royal Barrique 2026, la compétition de tubes revient à Hossegor !
La waiting period du Royal Barrique, la compétition de tubes organisée dans le sud des Landes depuis 2007, est sur le point de commencer !

Elle s’étendra sur tout le mois d’Octobre, avec son format de 3 heures continues qui pourra être lancé à tout moment, en semaine comme le week-end.

Petit rappel du concept de la compétition

Le spot est choisi à la dernière minute.
Les surfeurs sont prévenus par SMS.
3 heures de tubes capturés sous 6 angles de caméras.
Remise des prix quelques jours plus tard pour couronner le vainqueur.   .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre

Royal Barrique 2026, the tube competition returns to Hossegor!

L’événement Royal Barrique 2026 • Waiting Period sur le mois d’octobre Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Hossegor

À voir aussi à Soorts-Hossegor (Landes)