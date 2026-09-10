Royal Gala : La Gournerie et son verger conservatoire, Chateau de la Gournerie, Saint-Herblain

Informations pratiques

Royal Gala : La Gournerie et son verger conservatoire Samedi 19 septembre, 10h00 Chateau de la Gournerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Royal Gala : La Gournerie et son verger conservatoire

Parc de la Gournerie – Parking boulevard Jacques Monod ou parking de la maison du temps libre accessible par la rue de la Syonnière – anticipez votre venue de 10 minutes pour rejoindre à pied le point de RDV

Trois propositions en une : la présentation du château et son domaine par l’association Vous êtes ici, le spectacle « La Pomme c’est délicieux » par la Cie 3ème acte et une causerie arboricole par Jean-Roch VINET, arboriculteur et formateur notamment au Lycée Jules Rieffel voisin

RDV à 10h au château – durée 2h – Entrée libre et gratuite – lieu accessible à tous les publics – renseignements au 06 80 22 07 95

Le parc de la Gournerie recèle de nombreux points d’intérêt : prairies, étang, château, arbres remarquables et son verger conservatoire ouvert au public.

Venez (re)découvrir son histoire et ses anecdotes et observer quelques détails de son architecture entre patrimoine bâti et naturel

Ensuite, la Compagnie 3ème acte vous propose « La Pomme c’est délicieux », un presque seul en scène théâtral, fruité et non autobiographique – Tout public dès 12 ans – durée 1h

« Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour »

C’est peut-être à partir de ces quelques mots que Rémi a construit sa ligne de vie. Ou peut-être grâce aux heures passées sous le pommier qui poussait dans l’arrière-cour de la maison de ses parents au 5 rue du Chanoine Kerbrat à Quimper. Ou encore lorsqu’il est tombé sur son premier pépin.

En tout cas pour Rémi tout est clair, le monde se réfléchit à travers le prisme de la pomme, elle nous donne vie, nous guide et nous instruit. Elle est notre hier et peut-être notre demain. Lui, tout ce qu’il nous souhaite, c’est de continuer à manger des pommes.

Et c’est cela et tant d’autres choses qu’il est venu partager avec nous aujourd’hui.

Écriture Romain Duquesne, mise en scène Olivia David Thomas, jeu Nils Gautier, création visuelle Marie-Laure Picard, création musicale Niko Chatalain – www.cie3acte.com

A l’issue de ce temps théâtralisé, Jean-Roch Vinet, vous invite à découvrir les nombreuses variétés de pommiers conservées dans ce verger et comment ces arbres sont cultivés, taillés et entretenus.

Chateau de la Gournerie parc de la gournerie, 44800 Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.cie3acte.com »}]

Royal Gala : La Gournerie et son verger conservatoire

©André Rousseau