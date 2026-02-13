Royal Republic – The Love Cop Tour, La Carrière, Saint-Herblain

Royal Republic – The Love Cop Tour Mercredi 4 mars, 20h00 La Carrière Loire-Atlantique

34,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T22:30:00+01:00

Royal Republic : Depuis 2007, Royal Republic bouscule les codes du rock’n’roll avec une énergie unique et un humour ravageur. Le quatuor suédois, connu pour ses hymnes explosifs comme Tommy Gun, When I See You Dance With Another ou Fireman & Dancer, mêle riffs puissants, groove disco et second degré assumé.

Après avoir conquis la scène mondiale avec ses albums cultes We Are The Royal, Weekend Man et Club Majesty, le groupe revient en force avec LoveCop, son cinquième album enregistré aux mythiques Hansa Studios. Un concentré de fun, de puissance et de charme décalé — à son image.

Préparez-vous à une soirée où tout peut arriver : Royal Republic est de retour pour faire vibrer vos cœurs et vos enceintes

+ en 1ère partie : The Intersphere

Concert debout

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/evenements/royal-republic/ »}]

Concerts