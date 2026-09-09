Ruche d’Art : atelier de pratique artistique libre, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Ruche d’Art : atelier de pratique artistique libre Samedi 12 septembre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

La Ruche d’Art est un espace ouvert et gratuit dans lequel chacun·e est invité.e à un temps de création artistique, de partage et de rencontre, animé par l’association Le Dire Autrement / MAATA.

Dans cet atelier de 3 heures offrant un espace convivial et chaleureux, du matériel de création artistique est mis à disposition (peintures, crayons, feutres, papiers, cartons, matériaux divers et de récupération, …).

Les participants sont libres de créer selon leurs envies. Une art-thérapeute et un·e bénévole sont présent.es pour offrir conseils, inspiration et échanges à celles et ceux qui le souhaitent.

> ambiance bienveillante et non directive

> guides et ressources créatives mises à disposition

> entraide et partage de savoir-faire

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://ledireautrement.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animé par l’association Le Dire Autrement / MAATA

Le Dire Autrement / MAATA