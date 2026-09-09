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Ruche d’Art : atelier de pratique artistique libre, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Ruche d’Art : atelier de pratique artistique libre, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Ruche d’Art : atelier de pratique artistique libre Samedi 12 septembre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

La Ruche d’Art est un espace ouvert et gratuit dans lequel chacun·e est invité.e à un temps de création artistique, de partage et de rencontre, animé par l’association Le Dire Autrement / MAATA.

Dans cet atelier de 3 heures offrant un espace convivial et chaleureux, du matériel de création artistique est mis à disposition (peintures, crayons, feutres, papiers, cartons, matériaux divers et de récupération, …).

Les participants sont libres de créer selon leurs envies. Une art-thérapeute et un·e bénévole sont présent.es pour offrir conseils, inspiration et échanges à celles et ceux qui le souhaitent.
> ambiance bienveillante et non directive
> guides et ressources créatives mises à disposition
> entraide et partage de savoir-faire

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://ledireautrement.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animé par l’association Le Dire Autrement / MAATA

Le Dire Autrement / MAATA

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