Rue du sport à la Binquenais, Maison de quartier de la Binquenais, Rennes

Rue du sport à la Binquenais Jeudi 9 juillet, 14h00 Maison de quartier de la Binquenais Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Les animateur·rices de l’association La Tour d’Auvergne et du pôle associatif de la Binquenais s’installeront les jeudi après- midi dans le quartier sud Gare à la Binquenais pour proposer des

Spot sportif et animations, volleyball, foot,battle archery (bataille tir à l’arc) slackline, espace causette, les animateur·rices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

Type de Public : 10–15 ans

Aucune inscription requise

Maison de quartier de la Binquenais place bir-hakeim 35000 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

animations sportives et créatives en plein air proposées par l’association la Tour d’Auvergne

la TA