Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes
Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Rue du sport itinérante square du général Koenig quartier colombier Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Accès libre, sur inscription pour les groupes
Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !
### Activité découverte et innovante : »battle Archery »,
Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00
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square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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