Arrêt sur le patrimoine : la Faculté des Sciences Économiques Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Jeudi 4 juin, 17h15 Ille-et-Vilaine

4€

Visite guidée proposée par l’office de tourisme

L’office de tourisme de Rennes propose une visite guidée, tous publics, de la Faculté des sciences économiques de l’Université de Rennes.

La Faculté des sciences économiques de Rennes, est l’ancien Grand Séminaire du diocèse d’Ille-et-Vilaine, construit entre 1856 et 1858, par le célèbre architecte parisien Henri Labrouste. 4 corps de bâtiments enserrent un jardin central, bordé d’arcades en plein cintre, constitué de pierres polychromes, qui n’est autre que l’ancien cloître du séminaire. L’architecte utilise le métal en ossature principal, ce qui est nouveau à l’époque.

Informations pratiques :

> Durée de la visite : 45 minutes

> Rdv : 7, place Hoche| Rennes

> Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T17:15:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00.000+02:00

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https://www.tourisme-rennes.com/sortir/arret-sur-le-patrimoine-la-faculte-des-sciences-economiques/

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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