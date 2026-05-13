Développement durable et quotidien des salariés : comment réguler les tensions? IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 4 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Le 04 juin, Franck Burellier et Solène Delcourt présenteront les résultats de leur étude. Ce sera l’occasion de découvrir leurs recommandations et d’échanger directement avec eux.

“_Tout ce qui est demandé en termes de RSE, ça s’ajoute toujours à ma charge habituelle_.”

“_Il y a beaucoup de choses que j’aimerais faire mais on n’a pas le temps._”

“_Je vais d’abord faire mon travail avant de penser à ce que je peux faire côté écologie._”

Ces citations viennent illustrer la question explorée par Franck Burellier et Solène Delcourt : quand les politiques de développement durable se heurtent à la réalité du travail, quels sont les leviers d’action à disposition des organisations ?

️ Le 04 juin, Franck Burellier et Solène Delcourt présenteront les résultats de leur étude, réalisée dans le cadre de la Chaire Vivre Ensemble, lors d’une conférence à l’IGR-IAE Rennes. Ce sera l’occasion de découvrir leurs recommandations et d’échanger directement avec eux sur cette problématique.

Leur regard sera complété par celui de Lise Delcourt, Chargée de mission à l’ARACT Bretagne, explorant l’idée de penser le développement durable à partir du travail.

Merci à Rennes Métropole et au Groupe SIPA-Ouest-France, tous deux partenaires de la Chaire, d’avoir accueilli les deux chercheurs pour cette étude.

Jeudi 04 juin

18h – 19h30

IGR-IAE Rennes, 11 rue Jean Macé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T19:30:00.000+02:00

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https://forms.gle/aXMpqVoTZUYpbyDk8

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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