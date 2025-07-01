DELIRIOUS NIGHT, METTE INGVARTSEN Théâtre National de Bretagne Rennes 3 – 5 juin Ille-et-Vilaine

Quand la nuit dévore la ville et que la danse devient transe, Mette Ingvartsen explore la fête comme un rituel brûlant de liberté et d’excès.

Inspirée par les manies dansantes, aussi appelées danses de Saint-Guy au Moyen Âge, ces manifestations encore inexpliquées (intoxication ? désespoir collectif ?) de danse spontanée, Mette Ingvartsen invite 9 interprètes à traverser une nuit de célébration rythmée par la danse, les percussions, les applaudissements et le chant. Une danse contagieuse, un espace de joie pour s’extraire des sentiments oppressants du climat ambiant et trouver une échappée par le mouvement. Un spectacle physique, incandescent, une plongée dans les profondeurs d’une fête où tout vacille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T21:45:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/delirious-night

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



