« Les études animales : tournant animal, épistémologie, éthique » Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 Rennes Jeudi 4 juin, 10h30 Ille-et-Vilaine

Une intervention d’Émilie Dardenne, Université Rennes 2, proposé dans le cadre des séminaire sciences, techniques et société.

Les études animales constituent un champ de recherche interdisciplinaire récent, qui interroge les relations entre êtres humains et animaux non humains dans leurs dimensions culturelles, éthiques, politiques et juridiques. Cette présentation propose une introduction à ce champ, en examinant trois axes complémentaires. Le premier est celui du tournant animal, ce changement de paradigme qui, depuis les années 1970 en philosophie morale et depuis une vingtaine d’années dans les sciences humaines et sociales, ébranle la séparation ontologique traditionnelle entre humain et animal non humain, à mesure que l’éthologie contemporaine accumule les preuves d’une culture, d’une subjectivité et d’une individualité animales. Le deuxième axe est épistémologique : en introduisant l’animal comme sujet (et non plus seulement comme objet) de la recherche, les études animales remettent en cause le dualisme humain/non-humain qui structure les sciences humaines et sociales, et posent la question de qui parle au nom des animaux, et comment (le courant critique des études animales – critical animal studies – étant le plus engagé). Le troisième axe est celui de l’éthique animale, discipline qui a permis le développement même des études animales : des œuvres fondatrices de Peter Singer (1975) et Tom Regan (1983) aux propositions plus récentes de Sue Donaldson et Will Kymlicka sur la citoyenneté animale, en passant par les travaux de Florence Burgat sur la condition animale, et ma plus modeste proposition de développer la zooinclusivité, il s’agit d’examiner comment la philosophie morale contemporaine a progressivement construit les outils conceptuels permettant de penser le statut moral des animaux non humains et les devoirs que nous avons envers eux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T12:00:00.000+02:00

1



Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 263 avenue général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

