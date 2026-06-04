Rue du sport itinérante Square du pré-perché Rennes
Rue du sport itinérante Square du pré-perché Rennes mardi 7 juillet 2026.
Rue du sport itinérante Square du pré-perché Rennes Mardi 7 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Accès libre, sur inscription pour les groupes
Spot sportif et animations
Spot sportif et animations, basket, slackline, espace causette,goûter , les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont via ce tableau partagé accessible via l’onglet « billeterie »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-07T17:00:00.000+02:00
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Square du pré-perché Square du Pré Perché, Centre, 35000, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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