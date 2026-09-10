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Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Complexe Sportif Mangin Beaulieu · Nantes

Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:45
Lieu
Complexe Sportif Mangin Beaulieu
Adresse
Rue des Boires
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuitinscription via le QR code ou par mail : licences.nantesrugby13@gmail.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 16:45 – 18:00
Gratuit : oui gratuitinscription via le QR code ou par mail : licences.nantesrugby13@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12 

Le club du Nantes Rugby XIII ouvre ses portes à tous les enfants de 3 à 12 ans qui cherchent une activité sportive à la rentrée.Viens découvrir le rugby à XIII au complexe Mangin Beaulieu, le mercredi 12 septembre et le samedi 19 septembre !

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200


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