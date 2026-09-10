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Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Complexe Sportif Mangin Beaulieu · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 16:45 – 18:00
Gratuit : oui gratuitinscription via le QR code ou par mail : licences.nantesrugby13@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12
Le club du Nantes Rugby XIII ouvre ses portes à tous les enfants de 3 à 12 ans qui cherchent une activité sportive à la rentrée.Viens découvrir le rugby à XIII au complexe Mangin Beaulieu, le mercredi 12 septembre et le samedi 19 septembre !
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
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