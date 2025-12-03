RUGBY À XV RC NARBONNAIS RENNES EC Narbonne

Narbonne Aude

Début : 2026-03-21 19:00:00
2026-03-21

RUGBY à XV Match de Nationale 20ème Journée

RC Narbonnais contre Rennes Rugby au Parc des Sports et de l’Amitié.
Narbonne 11100 Aude Occitanie  

English :

RUGBY à XV National Match Day 20

RC Narbonnais versus Rennes Rugby at the Parc des Sports et de l’Amitié.

