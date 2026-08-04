RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV Carcassonne
vendredi 25 septembre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
RUGBY à XV Match de Nationale 5ème journée
US Carcassonne XV contre RC Massy XV au Stade Albert Domec
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie contact@uscrugby.com
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English :
RUGBY XV National League Match 5th Matchday
US Carcassonne XV vs. RC Massy XV at Stade Albert Domec
L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-31 par
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