UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV Carcassonne

vendredi 25 septembre 2026 · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV Carcassonne

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Avenue Général Sarrail
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

RUGBY à XV Match de Nationale 5ème journée

US Carcassonne XV contre RC Massy XV au Stade Albert Domec
  .

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie   contact@uscrugby.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RUGBY XV National League Match 5th Matchday

US Carcassonne XV vs. RC Massy XV at Stade Albert Domec

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RC MASSY XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-31 par

À voir aussi à Carcassonne (Aude)