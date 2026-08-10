UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Biarritz

Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical) Stade Aguilera Biarritz

vendredi 14 août 2026 · Stade Aguilera · Biarritz

Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical) Stade Aguilera Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Stade Aguilera
Adresse
Rue Henri Haget
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
13 13 50 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical)

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit l’équipe de Perpignan pour un match amical au Stade d’Aguilera .
Buvette, restauration sur place   .

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical)

L’événement Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical) Biarritz a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Biarritz

À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)