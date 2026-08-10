Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical) Stade Aguilera Biarritz
vendredi 14 août 2026 · Stade Aguilera · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical)
Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit l’équipe de Perpignan pour un match amical au Stade d’Aguilera .
Buvette, restauration sur place .
Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60
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English : Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical)
L’événement Rugby Pro D2 Biarritz / Perpignan (match amical) Biarritz a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Biarritz
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