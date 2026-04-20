Rugby TOP14 Section Vs US Montauban Stade du Hameau Pau

Pau

Rugby TOP14 Section Vs US Montauban

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

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Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64

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English : Rugby TOP14 Section Vs US Montauban

L’événement Rugby TOP14 Section Vs US Montauban Pau a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pau