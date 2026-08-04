RUMBA L’ÂNE ET LE BOEUF DE LA CRÉCHE SAINT FRANÇOIS SUR LE PARKING DU SUPERMARCHÉ THEATRE SORANO Toulouse
mardi 3 novembre 2026 · THEATRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RUMBA L’ÂNE ET LE BOEUF DE LA CRÉCHE SAINT FRANÇOIS SUR LE PARKING DU SUPERMARCHÉ
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-05 21:30:00
Date(s) :
2026-11-03
C’est presque Noël. Sur un parking de supermarché, au milieu des poubelles, deux hommes, le narrateur et Pierre, son acolyte accordéoniste, préparent un petit spectacle.
Ils attendent les cars des pèlerins qui, peut-être, ne viendront jamais. Autour d’eux, les silhouettes des invisibilisé·es, celles et ceux qu’on ne regarde plus. En toile de fond, un fantôme inattendu François d’Assise. Et si celui-ci était né en 1982 ? Qui sont les exclus du monde qu’il aurait rencontrés sur sa route ?
Après Laïka et Pueblo, Rumba est le dernier volet de la trilogie des pauvres diables d’Ascanio Celestini, où se mêlent satire, tendresse et poésie brute. Porté par la musique live de Philippe Orivel, David Murgia, cofondateur du Raoul Collectif, fait résonner une parole brûlante. Avec Rumba, ils concluent leur exploration des périphéries par une ode à la mémoire des oubliés de notre société. 9 .
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr
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English :
It’s almost Christmas. In a supermarket parking lot, among the garbage cans, two men, the narrator and Pierre, his accordion-playing sidekick, are preparing a little show.
L’événement RUMBA L’ÂNE ET LE BOEUF DE LA CRÉCHE SAINT FRANÇOIS SUR LE PARKING DU SUPERMARCHÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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