Rumba, Mémoire et Résilience – Conférence Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes
Rumba, Mémoire et Résilience – Conférence Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Entrée libre. Tout public
Avec Clément Ossinonde, président de l’Union des Musiciens Congolais (UMC) et de l’Union Nationale des Ecrivains et Artistes Congolais (UNEAC) Cette conférence retrace la fabuleuse trajectoire de la rumba, née sur les rives du fleuve Congo, déportée vers les Amériques dans le tumulte de l’esclavage, avant de revenir sur la terre mère, enrichie de rythmes et d’expériences nouvelles. De cette traversée douloureuse est née une musique de résistance, un souffle de vie devenu l’un des plus puissants symboles de résilience et de création d’identités. La rumba incarne la renaissance collective des peuples africains et afrodescendants, leur mémoire en mouvement et leur force créatrice face à l’histoire. Une soirée pour comprendre, ressentir et célébrer la puissance culturelle et spirituelle de la rumba.
Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 0240696852 http://anneauxdelamemoire.org
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