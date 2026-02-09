Run Color Vitryate by Rotary Vitry-le-François
Run Color Vitryate by Rotary Vitry-le-François samedi 6 juin 2026.
Run Color Vitryate by Rotary
Place d’Armes Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Organisée par le Rotary Club de Vitry-le-François.Tout public
Cette manifestation est organisée par le Rotary Club de Vitry-le-François. .
Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Run Color Vitryate by Rotary
Organized by the Rotary Club of Vitry-le-François.
L’événement Run Color Vitryate by Rotary Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne