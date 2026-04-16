Run INSA Sopra Steria 2026 Campus Beaulieu Rennes Jeudi 16 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

La course en relais nocturne emblématique de 2 heures est de retour et vous attend nombreuses et nombreux sur la ligne de départ pour fêter ses 10 ans !

Il s’agit d’une course en relais nocturne par équipe, alliant sport, convivialité et partage. Organisée par les étudiants de l’INSA Rennes, elle permet de favoriser les échanges entre étudiants et collaborateurs d’entreprise à travers des équipes étudiantes, salariées ou mixtes.

Chaque équipe de 2 à 6 coureurs se passera le relais pendant 2 heures pour parcourir une boucle d’un kilomètre autour du campus de Beaulieu.

Et ce n’est pas tout ! De nombreuses animations rythmeront la soirée, avec des concerts et des stands de nourriture et boissons.

Que vous soyez coureur débutant, confirmé ou supporter, rejoignez-nous en nombre pour porter haut les couleurs de votre école !

### Comment participer ?

[**Pour vous inscrire, cliquez ICI !**](https://www.klikego.com/inscription/runinsa-sopra-steria-2026/course-a-pied-running/1422479286133-13)

Fin des inscriptions le 14 avril.

Afin de finaliser votre inscription, il est obligatoire de présenter l’un des fichiers suivants, soit directement sur Klikego lors de votre inscription, soit par mail à l’adresse [runinsa.bynight@gmail.com](mailto:runinsa.bynight@gmail.com)

– Licence : FFA/FFSU ou licence AS pour les étudiants de l’INSA (+prénom et nom)

– PPS : réalisable en ligne et valable 1 an (5€)

– Certificat médical : avec mention « course à pied en compétition » ou « athlétisme en compétition »

### Et aussi : revoir la course 2025

[https://youtu.be/po-gEWZzqZ4](https://youtu.be/po-gEWZzqZ4)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T22:00:00.000+02:00

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https://runinsa.fr/

Campus Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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