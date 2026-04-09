Discussion entre parents ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 16 avril, 18h00 Ille-et-Vilaine

Prenez un temps pour vous, entre parents, pour échanger et réfléchir autour de votre rôle et de votre quotidien. La thématique : “Quel parent je veux être ?”

Prenez un temps pour vous, entre parents, pour échanger et réfléchir autour de votre rôle et de votre quotidien. La thématique : “Quel parent je veux être ?”

En petit groupe, cet atelier propose d’aborder différentes questions liées à la parentalité : les besoins des enfants, les façons d’éduquer, ou encore la place de chacun… le tout dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Possibilité de garde d’enfants sur place (à partir de 3 ans)

Jeudi 16 AVRIL 2026 18H-20H

Maison de Quartier la Bellangerais

️ Gratuit

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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