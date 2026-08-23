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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Run2K Challenge Saint-Jean-d’Angély

mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Stade municipal
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Run2K Challenge

Stade municipal Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Animation pour découvrir le running.
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Stade municipal Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 80 44 

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L’événement Run2K Challenge Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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