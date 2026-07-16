Ruy Blas (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
jeudi 3 décembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Ruy Blas (Comédie-Française) Jeudi 3 décembre, 20h10 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T20:10:00+01:00 – 2026-12-03T22:40:00+01:00
Fin : 2026-12-03T20:10:00+01:00 – 2026-12-03T22:40:00+01:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=A3IE8 »}]
Cinéthéâtre en direct – Disgracié par la reine d’Espagne, Don Salluste veut se venger. Pour cela, il force son valet Ruy Blas à se faire passer pour un noble afin d’approcher la jeune reine. Secrèt…
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