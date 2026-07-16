Ruy Blas (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Ruy Blas (Comédie-Française) Jeudi 3 décembre, 20h10 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:10:00+01:00 – 2026-12-03T22:40:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:10:00+01:00 – 2026-12-03T22:40:00+01:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=A3IE8 »}]

Cinéthéâtre en direct – Disgracié par la reine d’Espagne, Don Salluste veut se venger. Pour cela, il force son valet Ruy Blas à se faire passer pour un noble afin d’approcher la jeune reine. Secrèt…