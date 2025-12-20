RYON FÊTE SES 10 ANS ZENITH DE PAU Pau

RYON FÊTE SES 10 ANS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

2026, Ryon aura 10 ans ! 10 années de travail, de passion, durant lesquelles ils ont évolué, remis en question, avec toujours la même envie de vous faire découvrir de nouveaux sons emplis de bonnes ondes, d’amour et de tolérance. Une soirée que Ryon partagera avec ses invités. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

