Rythme & Spa Bains du Rocher Cauterets
lundi 3 août 2026 · Bains du Rocher · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Rythme & Spa
Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez buller au son des rythmes tropicaux sélectionnés par DJ NR dans les vapeurs des bains bouillonnants. Un cocktail parfait de musique lounge envoûtante et de détente absolue
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Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 14 20
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English :
Come unwind to the sounds of tropical beats curated by DJ NR amid the steam of the whirlpool baths. A perfect blend of captivating lounge music and total relaxation
L’événement Rythme & Spa Cauterets a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Cauterets|CDT65
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