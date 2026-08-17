Informations pratiques

Genillé

S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E.

Espace Rosine Deréan, Rue du stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 21:50:00

Date(s) :

2026-11-07

S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. traverse la vie et l’œuvre de William Shakespeare, entre génie, mystère et légende, à travers un spectacle théâtral mêlant humour et réflexion. Cie Grand Tigre Tout public dès 12 ans Durée 1h20

S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. traverse la vie et l’œuvre de William Shakespeare, entre génie, mystère et légende, à travers un spectacle théâtral mêlant humour et réflexion. Cie Grand Tigre Tout public dès 12 ans Durée 1h20 0 .

Espace Rosine Deréan, Rue du stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. explores the life and work of William Shakespeare—a figure of genius, mystery, and legend— through a theatrical performance that blends humor and reflection. Cie Grand Tigre ? Suitable for all ages 12 and up ? Running time: 1 hour 20 minutes

L’événement S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. Genillé a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire