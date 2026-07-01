Sabine Devieilhe, Grand-Théâtre, Bordeaux
mardi 1 juin 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Sabine Devieilhe Mardi 1 juin 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-01T20:00:00+02:00 – 2027-06-01T21:30:00+02:00
Fin : 2027-06-01T20:00:00+02:00 – 2027-06-01T21:30:00+02:00
Voix
Sabine Devieilhe et Mathieu Pordoy forment depuis longtemps un duo artistique idéal : à la grâce vocale de l’une répond le jeu souple et aérien de l’autre, pour des interprétations qui mettent toujours l’intelligence et la nuance au premier plan. Dans ce nouveau programme de récital, les deux amis explorent la fougue virtuose de Franz Liszt, l’engagement poétique de Fanny Mendelssohn, les émois de jeunesse de Debussy et la délicatesse des compositions encore méconnues de Mel Bonis.
Programme
Airs et mélodies de Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Franz Liszt , Mel Bonis, Marguerite Canal, Claude Debussy (Mélodies de jeunesse)
Avec le soutien d’Élisabeth Wilmers
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699047-sabine-devieilhe »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-sabine-devieilhe-88691 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Voix
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