Sabine Devieilhe, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Sabine Devieilhe Mardi 1 juin 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T20:00:00+02:00 – 2027-06-01T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-01T20:00:00+02:00 – 2027-06-01T21:30:00+02:00

Voix

Sabine Devieilhe et Mathieu Pordoy forment depuis longtemps un duo artistique idéal : à la grâce vocale de l’une répond le jeu souple et aérien de l’autre, pour des interprétations qui mettent toujours l’intelligence et la nuance au premier plan. Dans ce nouveau programme de récital, les deux amis explorent la fougue virtuose de Franz Liszt, l’engagement poétique de Fanny Mendelssohn, les émois de jeunesse de Debussy et la délicatesse des compositions encore méconnues de Mel Bonis.

Programme

Airs et mélodies de Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Franz Liszt , Mel Bonis, Marguerite Canal, Claude Debussy (Mélodies de jeunesse)

Avec le soutien d’Élisabeth Wilmers

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699047-sabine-devieilhe »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-sabine-devieilhe-88691 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Voix