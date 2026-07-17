SABLE DORÉ Exposition de Viktor Váradi, House of Arts Veszprém, Veszprém

Informations pratiques

SABLE DORÉ

Exposition de Viktor Váradi Vendredi 12 mars 2027, 18h00 House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T18:00:00+01:00 – 2027-03-12T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-12T18:00:00+01:00 – 2027-03-12T19:00:00+01:00

Les ravages du changement climatique font désormais partie de l’expérience quotidienne. Dans Sable doré, une série en deux chapitres, Viktor Váradi aborde de manière complexe les dimensions à la fois subjectives et universelles de la tragédie globale qui émerge de l’histoire intime. Les archives photographiques de son père et de son grand-père se fondent imperceptiblement avec ses images contemporaines, où aucun personnage n’apparaît : seule la trace de leur présence passée permet d’en déduire l’existence humaine. Ces œuvres mélancoliques construisent l’image dystopique d’un territoire marqué par une catastrophe globale. Selon Baudrillard, le simulacre se caractérise par la précession du modèle sur le réel : la carte précède désormais le territoire. L’image intitulée La carte de Csengőd en porte une résonance troublante. Si l’on pouvait réécrire le récit, on espérerait un renversement : que la carte s’efface à la surface d’un territoire revitalisé.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Les ravages du changement climatique font désormais partie de l’expérience quotidienne. Dans Sable doré, une série en deux chapitres, Viktor Váradi aborde de manière complexe les dimensions à la fois…

©Viktor Váradi