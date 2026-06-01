Sab’r, Centre Wallonie-Bruxelles Paris, Paris

Sab’r Vendredi 12 juin, 19h30 Centre Wallonie-Bruxelles Paris Paris

Limité à 74 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:05:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:05:00+02:00

Siham Ennajjary · Sab’r

Sab’r, dans la langue arabe, est un mot-monde évoquant une patience intense et intérieure, qui permet d’atteindre le cœur de son désir. Figure montante de la scène belge, la performeuse Siham Ennajjary signe un premier solo d’une maturité saisissante à partir d’une quête de ses origines amazighes et de son goût pour le krump.

Plus d’informations : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/siham-ennajjary/

Centre Wallonie-Bruxelles Paris 127-129, rue Saint-Martin, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France 01 53 01 96 96 https://cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/;https://www.instagram.com/cwb_paris/ [{« link »: « https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/siham-ennajjary/ »}] Le Centre est un service décentralisé de Wallonie-Bruxelles International (WBI) : instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale.

Le Centre dévoile, par saison, des démarches artistiques qui attestent de l’irréductibilité à un dénominateur commun des territoires poreux de création contemporaine. Situé dans le 4e arrondissement de Paris, sa programmation se déploie sur plus de 1000 m2. Vaisseau belge décentralisé, outre la programmation qu’il déploie en In-Situ, il implémente également des programmations en Hors-les-Murs et investit le Cyberespace comme territoire de création et de propagation avec des contenus dédiés. Métro 1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet – Les Halles ou Rambuteau)

Siham Ennajjary · Sab’r

© Leyla