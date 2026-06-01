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Sacré véhémence .. the night in the day – open air, Square Federico Garcia-Lorca, Paris

Sacré véhémence .. the night in the day – open air, Square Federico Garcia-Lorca, Paris

Sacré véhémence .. the night in the day – open air, Square Federico Garcia-Lorca, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Square Federico Garcia-Lorca

Adresse : Port de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Sacré véhémence .. the night in the day – open air Dimanche 21 juin, 15h00 Square Federico Garcia-Lorca Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00

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