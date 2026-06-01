Sacré véhémence .. the night in the day – open air, Square Federico Garcia-Lorca, Paris

Sacré véhémence .. the night in the day – open air Dimanche 21 juin, 15h00 Square Federico Garcia-Lorca Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00

FÊTE DE LA MUSIQUE – HARD TECHNO OPEN AIR

⚡ SACRÉ VÉHÉMENCE ⚡

Prépare-toi pour une décharge sonore brute en plein cœur de la ville.

LINE-UP

SANT LOOP

JSR

ACIDUSA

* MORE TO BE ANNOUNCED

Quai Hôtel de Ville

Open Air – Nuit libre, vibrations massives

⛓️ Techno – Grovee -Hard techno – acid – industrial ⛓️

Basslines lourdes, kicks sans pitié, énergie collective.

Square Federico Garcia-Lorca Port de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Ile-de-France

FÊTE DE LA MUSIQUE – HARD TECHNO OPEN AIR

Sant loop