Sacré véhémence .. the night in the day – open air, Square Federico Garcia-Lorca, Paris
Sacré véhémence .. the night in the day – open air, Square Federico Garcia-Lorca, Paris dimanche 21 juin 2026.
Sacré véhémence .. the night in the day – open air Dimanche 21 juin, 15h00 Square Federico Garcia-Lorca Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00
FÊTE DE LA MUSIQUE – HARD TECHNO OPEN AIR
⚡ SACRÉ VÉHÉMENCE ⚡
Prépare-toi pour une décharge sonore brute en plein cœur de la ville.
LINE-UP
SANT LOOP
JSR
ACIDUSA
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Quai Hôtel de Ville
Open Air – Nuit libre, vibrations massives
⛓️ Techno – Grovee -Hard techno – acid – industrial ⛓️
Basslines lourdes, kicks sans pitié, énergie collective.
Square Federico Garcia-Lorca Port de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Ile-de-France
FÊTE DE LA MUSIQUE – HARD TECHNO OPEN AIR
Sant loop
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