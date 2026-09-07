Sacrées sorcières par les bibliothécaires, Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave, Ambarès-et-Lagrave
vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque François Mitterrand d'Ambarès-et-Lagrave · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Sacrées sorcières par les bibliothécaires Vendredi 13 novembre, 20h00 Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde
Gratuit sur inscription – Jeunesse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:30:00+01:00
Pour la deuxième année consécutive, les bibliothécaires, grimées en sorcières, reviennent pour une séance de lectures aussi mystérieuse qu’amusante ! Petits et grands sont invités à frissonner au rythme d’histoires de sorcières, de monstres et de créatures fantastiques. Entre rires, surprises et petites frayeurs, chacun trouvera son bonheur dans cette animation placée sous le signe d’Halloween. Les jeunes spectateurs sont chaleureusement invités à venir déguisés en créatures effrayantes ! À l’issue des lectures, un goûter « monstrueusement » gourmand sera offert : bave de crapaud, yeux de monstres et autres délicieuses potions seront au menu… si vous osez y goûter !
Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]
Lectures lectures sorcières
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