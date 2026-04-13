Saez – La Tournée des Maudits, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
Saez – La Tournée des Maudits, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain jeudi 19 novembre 2026.
Saez – La Tournée des Maudits Jeudi 19 novembre, 20h30 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique
60 € à 90 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:30:00+01:00
Concert
Un rendez-vous intense avec l’un des artistes les plus engagés et insaisissables de la scène française.
Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/SAEZ-21872 »}]
Plongez dans l’univers musical et visuel d’Éric Serra Live Zénith
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