Saf Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Saf

Dimanche 25 octobre 2026 à partir de 19h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 19:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Concert de rap, hip hop

Après avoir marqué les esprits avec ses projets, ses freestyles et des millions d’écoutes sur les plateformes de streaming, SAF monte sur scène pour son tout premier concert.



Cet événement historique marque le début d’une nouvelle étape dans sa carrière. Pendant plus d’une heure, SAF interprétera ses plus grands titres, ses morceaux les plus marquants, ainsi que des exclusivités spécialement préparées pour cette soirée.



Plus qu’un simple concert, cette date sera un moment fort, une rencontre entre l’artiste et celles et ceux qui le suivent depuis le premier jour comme avec les nouveaux auditeurs. Une ambiance intense, des invités surprises, des émotions et une communion avec le public feront de cette soirée un souvenir inoubliable.



Ne manquez pas le premier concert officiel de SAF et venez vivre une expérience unique qui marquera l’histoire de son parcours. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rap and hip-hop concert

L’événement Saf Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille