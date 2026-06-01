Safari pour Jeunes Naturalistes en Herbe, Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux, Congis-sur-Thérouanne

Safari pour Jeunes Naturalistes en Herbe Dimanche 12 juillet, 08h30 Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T08:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T08:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional « Jardins ouverts »

Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes…et des couleurs ? C’est quoi au juste la « polllinisation » ? La fourmi travaille-t-elle vraiment ? Où naissent les libellules ? Pourquoi les écureuils n’oublient-ils jamais là où ils ont caché leurs noisettes ? Que devient la chenille ? Jumelles et filets à papillon en main, loupe, carnet à croquis et crayons de couleur en poche, rejoignez-nous pour cette sortie à la croisée du safari et de l’atelier de dessin!

Apporter carnet et crayons (autre matériel fourni sur place). Prévoir aussi une bouteille d’eau, de bonnes chaussures et des vêtements imperméables en cas de pluie. Et du matériel d’observation si vous en avez.

Animation réservée aux enfants accompagnés de leurs parents.

Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux Rue du stade 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature nature biodiversité

Anne Lisbet Tollånes