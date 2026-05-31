Soirée Sunset Épicétou’, Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux, Congis-sur-Thérouanne

Soirée Sunset Épicétou’ Samedi 4 juillet, 19h30 Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Venez vivre un moment de détente privilégié loin du murmure de la ville. Le temps d’une soirée, nous ferons connaissance par le jeu avant d’aller admirer le coucher de soleil. Les oiseaux et les chauves-souris assureront le spectacle. Boisson épicée offerte.

Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux Rue du stade 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://link.infini.fr/lien-dinscription »}]

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature crépuscule ambiance

© Sarah ESNAULT