Saga Bessonneau, Eglise Saint-Clément, 49, Saint-Clément-de-la-Place

Informations pratiques

Saga Bessonneau Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Clément, 49 Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire de Saint-Clément et partez à la découverte de Julien Bessonneau, figure emblématique issue de la grande bourgeoisie angevine, industriel visionnaire et maire de la commune pendant quarante ans, de 1876 à 1916.

À travers une conférence passionnante en salle Hugues Aufray dès 14h, revivez le destin de cet homme qui a profondément marqué le développement de Saint-Clément et façonné son identité. Anecdotes, histoire locale et héritage patrimonial rythmeront cette rencontre.

L’après-midi se poursuivra par une visite de l’église et de ses trésors, pour une immersion unique dans le patrimoine de la commune.

Un rendez-vous incontournable des Journées du Patrimoine pour les curieux d’histoire et les amoureux du territoire !

Eglise Saint-Clément, 49 Place de l’Eglise, 49370 Saint-Clément-de-la-Place Saint-Clément-de-la-Place 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Plongez au cœur de l’histoire de Saint-Clément et partez à la découverte de Julien Bessonneau, figure emblématique issue de la grande bourgeoisie angevine, industriel visionnaire et maire de la ans,…