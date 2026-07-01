Saga Rachmaninov 1 – Concerto pour piano, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mercredi 16 septembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Saga Rachmaninov 1 – Concerto pour piano Mercredi 16 septembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:50:00+02:00
Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:50:00+02:00
Orchestre
Le pianiste russe Dmitry Masleev offre sa vision et son jeu virtuose à l’un des Everest du répertoire pour piano : le Concerto pour piano n° 2 de Sergueï Rachmaninov. Véritable renaissance après des années difficiles pour le compositeur, le concerto résonne avec la Symphonie n° 5 de Dmitri Chostakovitch, composée en 1937, alors que le pouvoir soviétique faisait planer l’ombre de la censure sur un musicien en quête de nouveauté. Une soirée dirigée par une habituée de la maison : la cheffe française Lucie Leguay.
Programme
Sergueï Rachmaninov, Concerto pour piano n° 2 op. 18
Dmitri Chostakovitch, Symphonie n° 5 op. 47
Autour du concert
Mardi 15 septembre 17 h : conférence de Christian Malapert autour de la Symphonie n° 5 de Chostakovitch, Grand-Théâtre
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697906-saga-rachmaninov-1 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-rachmaninov-1-concerto-pour-piano-83721 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Lucie Leguay | Dmitry Masleev Orchestre
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