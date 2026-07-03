Saga Rachmaninov 5 – Vocalise, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saga Rachmaninov 5 – Vocalise Jeudi 15 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T20:00:00+02:00 – 2027-04-15T21:50:00+02:00

Fin : 2027-04-15T20:00:00+02:00 – 2027-04-15T21:50:00+02:00

Orchestre

Dernière étape pour la traversée de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine au pays de Rachmaninov, dans la langueur d’une Vocalise jouée en version orchestrale. Chaque instrument prend sa part de grâce dans cette pièce introductive avant de laisser place au piano pour le quatrième et dernier concerto du génie russe. Une pièce plus rarement jouée, dont la fluidité totale et l’apparente déconstruction échappe aux canons du genre, dans la veine de la très rhapsodique Symphonie n° 2 de Sibelius. Un concert placé sous le signe de la simplicité du geste et de la spontanéité du chant.

Programme

Sergueï Rachmaninov

Vocalise op. 34 n° 14

Concerto pour piano n° 4 en sol mineur op. 40

Jean Sibelius, Symphonie n° 2 en ré majeur op. 43

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697577-saga-rachmaninov-5 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-rachmaninov-5-vocalise-88031 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine| Joseph Swensen | Roman Rabinovich Orchestre